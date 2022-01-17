Зима, заставшая врасплох

Трудно иначе объяснить, что происходит сейчас на улицах города, а особенно — на обледеневших тротуарах, которые в центре превращены то ли в зону экстремального туризма, то ли в полигон для испытания альпинистского снаряжения.

Мои (и, уверен, не только мои) ленты новостей во всех социальных сетях переполнены выразительными фотографиями (порой похожими на иллюстрации к «Блокадной книге»), видео, сообщениями о падениях и травмах и гневными характеристиками бездействия администрации, далеко не всегда печатными.



Случись это в первый раз — можно было ссылаться на несчастный случай и форс-мажорные условия. Но, во-первых, бывали в городе и куда более снежные зимы, а во-вторых — ситуация повторяется раз за разом на протяжении многих лет.

В последний раз подобное происходило ровно три года назад — но есть полное ощущение, что чиновники все забыли и ничему не научились. И привычно отмахнулись от тех советов и предложений, которые им давали.

В январе 2019-го я направлял в Смольный предложения по изменению системы уборки города.

Речь шла о том, что надо изолировать чердаки — чтобы на кровле не таял снег и вода не стекала на тротуары, впоследствии образуя лед.

Что надо увести воду из водостоков в ливневую канализацию (это давно сделано в Финляндии и в Беларуси).

Что надо максимально очистить тротуары от всего, что мешает механизированной уборке (она в шесть раз дешевле и в двадцать раз быстрее ручной): от различных конструкций, в том числе рекламных и информационных, и от бесконечных заборов и ограждений (за исключением мест, где возможны аварии, связанные с выходом пешеходов на проезжую часть в неположенном месте).



Что надо провести проверку штатов управляющих компаний и уборочных предприятий (есть большие подозрения, что оформлены одни люди, а работают совсем другие, причем за часть положенной зарплаты).

И что в сложных ситуациях надо привлекать людей для ручной уборки на средства Резервного фонда правительства города (заметим, сейчас этот фонд многократно больше, чем три года назад: около 30 миллиардов рублей).

Не сделано было практически НИЧЕГО. И в конце декабря — первой половине января 2022 года все повторилось.

На мое обращение 9-дневной давности к новому главе Комитета по благоустройству Василию Пониделко — с перечнем мест, где ситуация с уборкой просто ужасающая, и с предложением немедленно задействовать средства Резервного фонда для уборки тротуаров — ответа не последовало.

Для справки: за неделю до Нового года, когда ситуация (еще не такая сложная, как сейчас) обсуждалась на комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, Василий Анатольевич ответил, что дорожные предприятия, убирая снег, «выдерживают нормативы уборки». Но это значит, что либо такие нормативы, либо эта информация, мягко говоря, лукава.



А еще я повторил на комиссии предложение об освобождении тротуаров от конструкций, мешающих уборке, но мне в унисон стали возражать, мол, рекламщики платят городу большие деньги и не надо мешать бизнесу. Я ответил, что надо сравнить эти деньги с теми, что приходится дополнительно тратить на уборку тротуаров вручную. И что никакие деньги от рекламщиков не стоят здоровья горожан, которые падают и получают травмы на неубранных тротуарах.

Сейчас, через три недели, все стало еще нагляднее. А предложения трехлетней давности — еще актуальнее.

И кстати, о новых руководителях. Хочется понять: из чего исходил губернатор, меняя перед зимним сезоном весь руководящий «уборочный» блок Смольного? Из предположения, что снега не будет?

Если смену вице-губернатора по ЖКХ и благоустройству еще можно понять — предшественник Анатолия Повелия, Николай Бондаренко, избран депутатом ЗакСа и вице-спикером, то что заставило поменять именно перед началом зимы глав комитетов по благоустройству и жилищного? Никаких претензий к работе прежних начальников, кстати, публично не высказано...



Последнее.

Попытайся сейчас горожане провести митинг против отвратительной уборки города — тут же (как это не раз бывало) нашлись бы и тысячи росгвардейцев и полицейских, чтобы оцепить центр города и разогнать митингующих, и уборочная техника, чтобы блокировать проход. Так, может быть (опять же, предлагал это три года назад), направить еще и этих «силовиков» на уборку тротуаров?

Это, конечно, сложнее, чем втроем «вязать» одного митингующего.

Но значительно полезнее для граждан.

Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга