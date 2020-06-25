До 7 июля в Петербург прилетят ещё 7 вывозных рейсов

Более 35 вывозных рейсов помогут россиянам вернуться на родину. Перечень запланированных на 26 июня — 7 июля перелётов Минкомсвязь России опубликовала в своем Telegram-канале 25 июня.
В Петербурге приземлятся семь бортов: 26 июля — из Бишкека, 29-го — из Еревана, 30-го — с Гоа, Денпасара. А с родины китайских панд — Чэнду — россиян вывезут дважды — в конце июня и в начале июля. 6 июля ожидается рейс из Душанбе.
Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.