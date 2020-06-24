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24.06.2020 17:29
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Избирательные участки Петербурга втрое увеличат время работы

Участковые избирательные комиссии Петербурга втрое увеличат время работы в дни досрочного голосования — с 8 утра до 20 часов вечера. Это следует из решения Горизбиркома от 24 июня.

Ранее режим работы УИКов при организации голосования в помещении с 25 по 29 июня был установлен с 16.00 до 20.00, а 30 июня — с 14 до 16 часов.

Изменение режима работы участковых комиссий связано с постановлением ЦИК РФ от 23 июня о внесении изменения в порядок голосования. Если ранее предполагалось, что часы работы комиссии на участке и придомовое голосование не должны совпадать, то теперь это условие убрали, и процессы могут протекать одновременно.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Заявления на открепление для голосование по месту нахождения в Петербурге подали более 318 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

kobr
Что за бред? 25 вообще то завтра. И работники этих УИКов и люди кто собрались голосовать знают, что начало с 16.00. Да и не частных квартирах это голосование проходит...
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