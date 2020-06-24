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24.06.2020 13:27
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Непарадная сторона праздника Победы. Петербуржцы штурмовали деревья, спали на газонах и падали в обмороки рядом с Дворцовой

Пока по Дворцовой площади красиво шла военная техника, в толпе зрителей в Александровском саду бурлила неприукрашенная действительность. Петербуржцы вытаптывали цветы, лазили по деревьям, пытались спастись от жары.

24 июня с утра зрители сконцентрировались у Дворцовой площади. Плотная толпа выстроилась ещё до начала парада Победы. Под утренним солнцем упала в обморок девушка. Ей помогли подняться незнакомцы, они предложили воды. Через несколько минут горожанка пришла в себя. В течение всего мероприятия корреспондент «Фонтанки» насчитал троих пострадавших от жары. Одной женщине росгвардеец предложил вызвать скорую, но она отказалась. Ещё одну женщину вынесли из толпы на носилках, но она также от госпитализации отказалась.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В течение парада горожане пытались занять самую высокую точку обзора. Некоторые штурмовали деревья, фонари и экскурсионные ларьки. Папы подсаживали сыновей, чтобы те уселись на ветки. Клумбу с бархатцами вытоптали, как ни пытался её защитить сотрудник Росгвардии.

Были и те, кто присутствовал на параде, но ничего не увидел. Сон ночных гуляк, пристроившихся на газоне в Александровском саду, не нарушил ни грохот военной техники, ни крики «Ура!». В какой-то момент спящие тоже превратились в объект фотографирования. Сопровождал творческий порыв Гимн России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

261983271
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krasnonosov
Власти страны, как всегда спровоцировали этот бардак во время эпидемии, организовав парад непонятно в честь чего и какой даты!
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