Пока по Дворцовой площади красиво шла военная техника, в толпе зрителей в Александровском саду бурлила неприукрашенная действительность. Петербуржцы вытаптывали цветы, лазили по деревьям, пытались спастись от жары.



24 июня с утра зрители сконцентрировались у Дворцовой площади. Плотная толпа выстроилась ещё до начала парада Победы. Под утренним солнцем упала в обморок девушка. Ей помогли подняться незнакомцы, они предложили воды. Через несколько минут горожанка пришла в себя. В течение всего мероприятия корреспондент «Фонтанки» насчитал троих пострадавших от жары. Одной женщине росгвардеец предложил вызвать скорую, но она отказалась. Ещё одну женщину вынесли из толпы на носилках, но она также от госпитализации отказалась.