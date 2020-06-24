FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
68.84р77.68р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
24.06.2020 09:47
8
Печать

Петербуржцы без масок вышли смотреть парад Победы. Утренняя жара сморила молодую зрительницу

Петербуржцы устремились к Зимнему дворцу с утра 24 июня. Зрители выстраиваются плотным кольцом у Дворцовой площади, чтобы наблюдать за парадом Победы, передаёт корреспондент «Фонтанки». По его наблюдениям, людей значительно меньше, чем в прошлые годы.

На Невском проспекте к 9 утра немноголюдно. Основная масса зрителей собирается у Дворцовой площади. Большинство горожан без масок.

У станции метро «Адмиралтейская» развёрнута торговля военной атрибутикой. Пилотку можно купить за 400 рублей.

В толпе у Дворцовой слышна иностранная речь. Одной из зрительниц стало плохо, девушка упала в обморок. Ее подняли незнакомцы и дали ей воды. Через несколько минут она пришла в себя.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Петр Петров
Показуха очередная!!! бряканье латами.
А чуть копни глубже, там полная небоеспособность.

Я за три года службы, стрельнул два раза из автомата, а гранату и в руках не приходилось держать.
GermanIvanov
Меня лично еще с детства интересовало, а что все они там такого особенного хотят увидеть, чего раньше не видели? Ну ладно, в Брежневское время, можно было потусить ( читай побухать) с друзьями на "народном гулянии" до и после парада. А сейчас то там что делать???

ps: по телику парад и в Брежневское время имхо никто и не смотрел, так фон к застолью. Кому этот дорогостоящий флеш-моб в наше время нужен я лично вообще ума не приложу...
pitmenspb
Поражаюсь над горожанами, такое наплевательское отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, здоровью старшего поколения, ветеранов.
Не удивляйтесь не вспышкам заболеваемости, ни приостановке и ужесточению ограничительных мер.
Нечего принять на сознатеность горожан - когда ее нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний