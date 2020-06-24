Петербуржцы устремились к Зимнему дворцу с утра 24 июня. Зрители выстраиваются плотным кольцом у Дворцовой площади, чтобы наблюдать за парадом Победы, передаёт корреспондент «Фонтанки». По его наблюдениям, людей значительно меньше, чем в прошлые годы.



На Невском проспекте к 9 утра немноголюдно. Основная масса зрителей собирается у Дворцовой площади. Большинство горожан без масок.



У станции метро «Адмиралтейская» развёрнута торговля военной атрибутикой. Пилотку можно купить за 400 рублей.



В толпе у Дворцовой слышна иностранная речь. Одной из зрительниц стало плохо, девушка упала в обморок. Ее подняли незнакомцы и дали ей воды. Через несколько минут она пришла в себя.