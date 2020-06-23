«Горэлектротранс» вернулся к покупке четырёх десятков троллейбусов. Ранее заказ отменили из-за скачков курса рубля

«Горэлектротранс» объявил аукцион на закупку 41 троллейбуса за миллиард. В прошлый раз речь шла только о 40.



Согласно документации, размещенной накануне на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 1,05 млрд рублей. ГЭТ намерен в лизинг приобрести 41 троллейбус большой вместимости длиной не более 13 метров и вместимостью не менее 90 пассажиров. Первые 10 должны прийти в сентябре, 16 — в октябре, остальные — в ноябре.

Напомним, в первый раз аукцион был объявлен 8 мая, тогда максимальная цена контракта составляла 1,07 млрд рублей. Однако затем процедура была отменена. В интервью «Фонтанке» глава комтранса Кирилл Поляков объяснил это колебаниями курса рубля. «У нас уже производители стали поднимать цены на 7–20% в зависимости от доли импортной составляющей в машине, — рассказал чиновник. — Из-за этого, например, отменили аукцион на закупку 40 новых троллейбусов, потому что лизинговые компании при запросе котировок нам выкатили ставки по 30% подорожания. Это, конечно, абсолютно не рыночные были величины. Теперь доллар откатился, откатываются и поставщики».