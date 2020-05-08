«Горэлектротранс» закупит еще 40 троллейбусов за миллиард. Опять в лизинг

«Горэлектротранс» объявил аукцион на услуги лизинга при приобретении 40 троллейбусов большой вместимости. Ранее он уже нашел поставщиков для 142 машин.

Информация об аукционе опубликована 8 мая, итоги предполагается подвести в начале июня. Максимальная цена контракта — 1,07 млрд рублей. 10 троллейбусов должны прийти в августе, 15 — в сентябре, и столько же — в октябре. Согласно техническому заданию, речь идет о машинах длиной до 13,5 метров вместимостью не менее 90 пассажиров.

Ранее «Горэлектротранс» уже нашел три контракта на поставку в общей сложности 142 троллейбуса разного класса.. Комитет по транспорту анонсировал закупку 48 троллейбусов в 2020 году. При этом накануне глава Минтранса Евгений Дитрих обратил внимание президента России Владимира Путина на то, что перевозчикам нужна помощь на покрытие лизинговых платежей в период пандемии. Министр предложил возложить эту обязанность на регионы с условием более позднего урегулирования этого вопроса за счет межбюджетных трансферов.