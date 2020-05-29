«Горэлектротранс» отменил закупку 40 новых троллейбусов более чем на миллиард рублей

ГУП «Горэлектротранс» отменило аукцион на приобретение в лизинг 40 новых троллейбусов. Стоимость превышала миллиард.



Сообщение об отмене опубликовано 29 мая. Сам аукцион был объявлен 8 мая, максимальная цена контракта составляла 1,07 млрд рублей. Речь идет о троллейбусах длиной до 13,5 метров и вместимостью не менее 90 пассажиров. При этом 10 машин должны были прийти в августе, 15 — в сентябре, и столько же — в октябре.



Напомним, накануне в троллейбусном парке № 6 представили первые троллейбусы из поставки 2020 года — это «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». Аукцион на 87 таких машин объявлялся трижды, в итоге их поставляет «Сбербанк лизинг». Он же должен привезти 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства «Транс Альфа». 20 машин «Белкоммунмаша» поставляет «Промагролизинг центр».

