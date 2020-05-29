«Горэлектротранс» отменил закупку 40 новых троллейбусов более чем на миллиард рублей
ГУП «Горэлектротранс» отменило аукцион на приобретение в лизинг 40 новых троллейбусов. Стоимость превышала миллиард.
Сообщение об отмене опубликовано 29 мая. Сам аукцион был объявлен 8 мая, максимальная цена контракта составляла 1,07 млрд рублей. Речь идет о троллейбусах длиной до 13,5 метров и вместимостью не менее 90 пассажиров. При этом 10 машин должны были прийти в августе, 15 — в сентябре, и столько же — в октябре.
Напомним, накануне в троллейбусном парке № 6 представили первые троллейбусы из поставки 2020 года — это «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». Аукцион на 87 таких машин объявлялся трижды, в итоге их поставляет «Сбербанк лизинг». Он же должен привезти 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства «Транс Альфа». 20 машин «Белкоммунмаша» поставляет «Промагролизинг центр».
Всего в 2020 году ожидается поставка 48 троллейбусов. В плане финансово-хозяйственной деятельности «Горэлектротранса» на погашение лизинговых платежей по ним заложено 228 млн рублей.
«Период формирования заявок совпал с нестационарной ситуацией на финансовом рынке (скачок курса валют, значительная динамика ставок финансирования, неопределенность в условиях финансового рынка на перспективу), - объяснили решение в ГЭТ. - В связи с этим лизинговые компании, страхуя финансовые риски, выставили предложения по ценам, выше ожидаемых. Планируется снова объявить конкурс уже в условиях стабилизации. Такое решение принято в целях экономии бюджета».