На утреннем совещании в главке поспорили, где в Петербурге находится «стихийное бедствие»

По информации «Фонтанки», на видеоконференц-связи между руководителями районных управлений и служб ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, которая началась в 8 часов утра 23 июня, между заместителем начальника главка, полковником Виктором Борисенко, и начальником полиции Московского района, полковником Сергеем Петровым, случилась любопытная дискуссия.



Полковник Борисенко кратко напомнил полковнику Петрову о результатах проверки, которую накануне провела инспекция ГУ МВД, выявив массовую незаконную торговлю возле станций метро «Звездная» и в других местах на территории Московского района. В лобовую полковник Борисенко, конечно, ничего обидного не сказал, но намек, скорее всего, был направлен на рядовых сотрудников, которые это видят и по каким-то особым причинам не реагируют.

