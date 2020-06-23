На утреннем совещании в главке поспорили, где в Петербурге находится «стихийное бедствие»
По информации «Фонтанки», на видеоконференц-связи между руководителями районных управлений и служб ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, которая началась в 8 часов утра 23 июня, между заместителем начальника главка, полковником Виктором Борисенко, и начальником полиции Московского района, полковником Сергеем Петровым, случилась любопытная дискуссия.
Полковник Борисенко кратко напомнил полковнику Петрову о результатах проверки, которую накануне провела инспекция ГУ МВД, выявив массовую незаконную торговлю возле станций метро «Звездная» и в других местах на территории Московского района. В лобовую полковник Борисенко, конечно, ничего обидного не сказал, но намек, скорее всего, был направлен на рядовых сотрудников, которые это видят и по каким-то особым причинам не реагируют.
По данным нашего издания, полковник Петров парировал: «Это стихийное бедствие» (цитата). То есть обстоятельства непреодолимой силы, с которыми, как известно, никому еще справиться не удалось.
В ответ на это полковник Борисенко отреагировал недвусмысленно: «Не несите чушь». Далее заявив примерно следующее: «Это вы, товарищ полковник, стихийное бедствие».
По словам нашего собеседника из одного из подразделений главка, присутствовавшего на ВКС, у большинства руководителей диалог вызвал позитивные эмоции. Многие стали шепотом обсуждать, мол, земли Московского района не одиноки.