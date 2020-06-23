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23.06.2020 08:48
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Петербуржец угнал 30-летний Saab, заведя его «ключом от квартиры»

Выпивший житель Петербурга разбил стекло первого попавшегося автомобиля и, как он заявил полиции, завел его с помощью ключа от квартиры. Далеко он уехать не смог.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, машину 39-летний мужчина угнал накануне около десяти часов вечера. Saab, 1990 года выпуска, он приметил возле 140 дома по проспекту Стачек. Он разбил стекло, сел за руль и смог завести автомобиль. Когда его спросили о том, как ему это удалось, он ответил что использовал ключ от квартиры. На момент задержания номеров на автомобиле не было, ясность внесла 23-летняя инженер, которая пропажу заметила ближе к полуночи. Возбуждено уголовное дело об угоне, пока что подозреваемого административно арестовали на 10 суток.

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