Самому старшему футболисту «Ростова» в игре с «Сочи» будет 19 лет, а младшему — 16

Стала известна заявка футбольного клуба «Ростов» на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», который пройдет в пятницу, 19 июня, в Сочи. Как сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Егорова, в состав ростовской команды вошли футболисты 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения.

полузащитники — Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003);

форварды — Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

Матч, как и было запланировано, пройдет 19 июня, начало в 20.00. В прямом эфире трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую среду сразу шестеро футболистов «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Заболевшие были изолированы, а вся команда переведена на двухнедельный карантин. Ростовчане объявили о желании перенести матч, в то время как «Сочи» выступил с заявлением о том, что матч должен состояться в ранее указанные сроки. В свою очередь РПЛ подтвердил, что «Ростову» могут засчитать техническое поражение в случае неявки на матч. Ростовчане, в свою очередь, пообещали прислать команду 2003 года рождения.