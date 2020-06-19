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19.06.2020 14:20
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Самому старшему футболисту «Ростова» в игре с «Сочи» будет 19 лет, а младшему — 16

Стала известна заявка футбольного клуба «Ростов» на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», который пройдет в пятницу, 19 июня, в Сочи. Как сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Егорова, в состав ростовской команды вошли футболисты 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения.

Таким образом, самым опытным игроком «Ростова» станет 19-летний Никита Колотиевский, а самым младшим — 16-летний Максим Ставцев.

Полный состав «Ростова»:

вратари — Попов (2002 год рождения), Лукьянов (2002);

защитники — Рогава (2003), Калистратов (2003), Гирнык (2003), Абрамов (2002), Мамедов (2003);

полузащитники — Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003);

форварды — Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

Матч, как и было запланировано, пройдет 19 июня, начало в 20.00. В прямом эфире трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую среду сразу шестеро футболистов «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Заболевшие были изолированы, а вся команда переведена на двухнедельный карантин. Ростовчане объявили о желании перенести матч, в то время как «Сочи» выступил с заявлением о том, что матч должен состояться в ранее указанные сроки. В свою очередь РПЛ подтвердил, что «Ростову» могут засчитать техническое поражение в случае неявки на матч. Ростовчане, в свою очередь, пообещали прислать команду 2003 года рождения.

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Комментарии (1)

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Наконец-то возобновили! И англичане и наши родненькие. Англичан смотрел 17,Клинки с Астон Виллой как разогрев, и МанСити с Пушкарями как основное блюдо.Удивило-ну все на поле однофамильцы,и что жизненно важно-Черновы. Перед каждым матчем репетируют церемонию посвящения в рыцари-пока без меча и королевы.Обрадовало-футбол жив. Думаю у родненьких фамилии разные,рыцарства не будет-радует. Зато футбола видимо не будет-огорчает
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