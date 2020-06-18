«Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом», где заболели коронавирусом шестеро футболистов
Футбольный клуб «Сочи» считает, что шестеро футболистов «Ростова» — это не повод переносить игру, намеченную на 19 июня. Соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте сочинской команды.
«Согласно регламенту возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/2020, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований», — заявили в «Сочи».
По мнению южного клуба, при уходе на карантин «Ростова» в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит, и доигровка всех оставшихся игр текущего сезона.
«Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря», — подчеркнули в «Сочи».
Ранее «Ростов» уже объявил, что из-за шести положительных случаев коронавируса команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.