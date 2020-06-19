Гибель крановщика в Полюстрово стала уголовным делом о нарушении правил безопасности

После падения башенного крана в Полюстрово, в результате которого погиб машинист, возбуждено уголовное дело по второй части 216-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом 19 июня сообщает СК по Петербургу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, а также представителей государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в городском ведомстве.