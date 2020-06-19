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19.06.2020 14:00
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Гибель крановщика в Полюстрово стала уголовным делом о нарушении правил безопасности

После падения башенного крана в Полюстрово, в результате которого погиб машинист, возбуждено уголовное дело по второй части 216-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом 19 июня сообщает СК по Петербургу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, а также представителей государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в городском ведомстве.

Информация о падении башенного крана появилась накануне вечером. Расположенная на территории строящегося ЖК «Цветной город» на Васнецовском проспекте в Полюстрово конструкция рухнула во время грозы. В кабине находился машинист, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Погибший приехал в Петербург на заработки из Омской области. Этой осенью ему должно было исполниться 50 лет.

Ранее «Фонтанка» опубликовала фотографии и видеозапись с места событий.

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Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
Нет по ссылке ни "фотографий" ни "видеозаписи".
vodolaz789
Заплатят штраф и до следующего случая.
А штраф "размажут" на покупателях квартир повысив стоимость квадратного метра на соответсвующую сумму.
А крановщика уже и через неделю не вспомнят.
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