Гибель крановщика в Полюстрово стала уголовным делом о нарушении правил безопасности
После падения башенного крана в Полюстрово, в результате которого погиб машинист, возбуждено уголовное дело по второй части 216-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом 19 июня сообщает СК по Петербургу.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, а также представителей государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в городском ведомстве.
Информация о падении башенного крана появилась накануне вечером. Расположенная на территории строящегося ЖК «Цветной город» на Васнецовском проспекте в Полюстрово конструкция рухнула во время грозы. В кабине находился машинист, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Погибший приехал в Петербург на заработки из Омской области. Этой осенью ему должно было исполниться 50 лет.
Ранее «Фонтанка» опубликовала фотографии и видеозапись с места событий.