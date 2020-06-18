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18.06.2020 21:54
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На стройплощадке в Полюстрово во время грозы упал кран

Башенный кран упал на стройплощадке жилого комплекса на территории Красногвардейского района Петербурга. Судьба крановщика пока не ясна.

Фото с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы вечером 18 июня. Уточняется, что на месте находится реанимация. Вероятно, помощь понадобилась крановщику. По некоторым данным, он может находиться в реанимации, однако официально это пока не подтверждено.

В пресс-службе компании ЛСР, которая строит ЖК «Цветной город» на Васнецовском проспекте в Полюстрово, «Фонтанке» сообщили, что сейчас на месте проводится служебная проверка.

© Фонтанка.Ру

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