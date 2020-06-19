В Петербурге 228 новых заболевших коронавирусом. По всей России меньше восьми тысяч случаев

В Петербурге выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб.

За прошедший день коронавирус обнаружили практически во всех российских регионах, кроме Крыма и Ненецкого автономного округа. Лидером по новым случаям остается столица с 1136, а следом за ней идет Московская область с 646. Петербург держится на пятом месте по этому показателю уже несколько дней. С начала пандемии в городе зафиксировали 21 734 случая COVID-19.

В городском оперативном штабе рапортуют, что за 24 часа обследовали 23 428 человек. Под наблюдением оставили 2836, из которых 46 находятся в обсерваторе, а 755 отправлены на самоизоляцию.