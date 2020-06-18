«Поправка, которая вызывает постоянную дискуссию». Собянин объяснил необходимость обнуления сроков президента

«На мой взгляд, это очень важная поправка. Жесткая норма ограничения возможности избрания гражданина президентом более двух сроков подряд. Что она порождает? <...> Что это означает для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении? <...> В этой стране мы получаем президента, который точно не будет избираться на следующий срок. Это означает некую такую, знаете, политическую неопределенность, нестабильность», — заявил 18 июня Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, эта «поправка, которая вызывает постоянную дискуссию», поможет сохранить политическую стабильность. Столичный градоначальник также подчеркнул, что нововведение не означает автоматическое продление полномочий. «Его избирать будут. Если он будет баллотироваться», — подчеркнул Собянин.

Действующая редакция Конституции РФ не позволяла Владимиру Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением о внесении в Основной закон поправки, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Её инициативу поддержал президент Владимир Путин с оговоркой, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса. Новой датой голосования названо 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: за и против.