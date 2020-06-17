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17.06.2020 20:10
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Кровная месть у «Пионерской». «Бородач с огромным носом» напал на водителя «девятки»

Аномальная жара в Петербурге повышает градус напряжения на дорогах. В Приморском районе из-за пустяковой аварии сын решил мстить за отца.

Как рассказал «Фонтанке» водитель Денис, 17 июня около полудня напротив станции метро «Пионерская» его ВАЗ 2109 подрезал Renault Duster. Манёвр закончился столкновением. Водитель «Рено» попытался предъявить словесные претензии владельцу «девятки», но в итоге вернулся в салон автомобиля. «Минут через пять прибежал второй бородатый мужчина с огромным носом. Он сначала ударил по моей машине, потом колеса проколол и несколько ударов мне нанёс. После чего люди прибежали и оттащили его», — уточнил Денис. По словам горожанина, агрессор является сыном водителя «Рено». Обидчик скрылся, а пострадавший вызвал полицию.

В полиции Невского района «Фонтанке» подтвердили произошедший конфликт, добавив, что по предварительной информации, после аварии подъехала еще одна машина, из нее вышел мужчина, который ударил одного из водителей, а затем скрылся. «Участники ДТП опрошены и отпущены. Были вызваны сотрудники ГИБДД для оформления ДТП», — добавили в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260786601
Как же хочется всех "носатых" вернуть по аулам, а кто не поймет отправить на Колыму...
quqas
давно уже перегрелись модеры и одмины местные.
защититься от спам-ботов не в состоянии, хотяб по "невидимым" символам ников, фильтр прикрутите. или сразу по ip/подсети баньте.
Михаил Петров-Водкин
«У преступности нет национальности»
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