Петербург за сутки обогнал Москву по «ковидным» смертям. Статистику пополнили 54 умерших пациента

Ещё 54 умерших пациента попали в «смертельную» статистику по коронавирусу в Петербурге. Свежие данные 16 июня опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, Петербург на один день обогнал Москву по летальным исходам, там их за сутки насчитали 52.

Всего в России за 24 часа зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 9 767 человек. По числу заразившихся Петербург, тем временем, опустился с третьего на четвёртое место.

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