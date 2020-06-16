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16.06.2020 10:39
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Петербург за сутки обогнал Москву по «ковидным» смертям. Статистику пополнили 54 умерших пациента

Ещё 54 умерших пациента попали в «смертельную» статистику по коронавирусу в Петербурге. Свежие данные 16 июня опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, Петербург на один день обогнал Москву по летальным исходам, там их за сутки насчитали 52.

Всего в России за 24 часа зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 9 767 человек. По числу заразившихся Петербург, тем временем, опустился с третьего на четвёртое место.

Основные новости о коронавирусе и победе над ним в России читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (10)

155296642
В США коронавирусом переболело более миллиона человек.
Выздоровело 889 866. умерло 118 283. По моему разумению отношение летальных исходов к общему количеству исходов составляет 12%
yaprotiv
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