В Петербурге зафиксировали 234 новых случая коронавируса. По всей России больше 8 тысяч новых заболевших

В Петербурге зафиксировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Петербурге выросло до 21 047. За последние сутки также стало известно о 54 умерших (всего — 689) и 232 выздоровевших (всего — 9 971).

Северная столица переместилась на четвертое место в списке городов страны, где ежедневно фиксируют наибольшее число новых носителей COVID-19. На третье место поднялась Иркутская область, где коронавирус выявили у 319 жителей, свидетельствуют данные оперштаба.