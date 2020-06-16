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16.06.2020 10:32
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В Петербурге зафиксировали 234 новых случая коронавируса. По всей России больше 8 тысяч новых заболевших

В Петербурге зафиксировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Петербурге выросло до 21 047. За последние сутки также стало известно о 54 умерших (всего — 689) и 232 выздоровевших (всего — 9 971).

Северная столица переместилась на четвертое место в списке городов страны, где ежедневно фиксируют наибольшее число новых носителей COVID-19. На третье место поднялась Иркутская область, где коронавирус выявили у 319 жителей, свидетельствуют данные оперштаба.

Лидерами по показателям заболеваемости остаются Москва и Московская область с 208 680 и 50 736 инфицированными за весь период пандемии коронавируса соответственно.

В России за минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали у 8 248 человек, общее количество случаев заболевания выросло до 545 458. От новой коронавирусной инфекции скончались 193 жителя страны (всего — 7 284), а выздоровели 9 767 (всего — 294 306).

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Комментарии (5)

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michailPotapov
Идет на спад как и великий ПуЧхе завещал
Никита Михалков
а оперативный штаб может уточнить, какая в этом году смертность от гриппа? или грипп в России отменен святейшим указом? Как ковид в США?
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