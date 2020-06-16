Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 16 июня

"Медуза" в своем телеграм-канале опубликовала стенограмму ответа Пескова на вопросы о рисках заражения на голосовании.

«Медуза»:

Как в Кремле относятся к тому, что Центризбирком не соблюдает собственные рекомендации по проведению голосования о поправках? Ранее Элла Памфилова лично обещала президенту, что будет проведено повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус.

Сегодня выясняется, что это сделано не будет, поскольку не хватает бюджета.



Можно ли это расценивать как нарушение обещаний президенту и не повысит ли это риски распространения вируса? Сейчас некоторые члены избиркомов уже начали сбор подписей против участия в голосовании, поскольку считают, что оно угрожает их жизни и здоровью.



Дмитрий Песков:

Центризбирком работает в очень тесной связке, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ведомством Поповой. И поэтому, естественно, все шаги согласуются с ведомством Поповой. Конечно же, остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей — и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть. И у нас нету оснований в этом сомневаться.