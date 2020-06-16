Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 16 июня
Если верить властям, коронавирус отступает - только пятки сверкают. Петербург начал деятельную подготовку к параду Победы. И только ученые призывают к трезвости. Следим за событиями вторника, 16 июня.
"Медуза" в своем телеграм-канале опубликовала стенограмму ответа Пескова на вопросы о рисках заражения на голосовании.
«Медуза»:
Как в Кремле относятся к тому, что Центризбирком не соблюдает собственные рекомендации по проведению голосования о поправках? Ранее Элла Памфилова лично обещала президенту, что будет проведено повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус.
Сегодня выясняется, что это сделано не будет, поскольку не хватает бюджета.
Можно ли это расценивать как нарушение обещаний президенту и не повысит ли это риски распространения вируса? Сейчас некоторые члены избиркомов уже начали сбор подписей против участия в голосовании, поскольку считают, что оно угрожает их жизни и здоровью.
Дмитрий Песков:
Центризбирком работает в очень тесной связке, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ведомством Поповой. И поэтому, естественно, все шаги согласуются с ведомством Поповой. Конечно же, остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей — и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть. И у нас нету оснований в этом сомневаться.
"В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1 процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости", - Роспотребнадзор в своих объяснениях, почему можно проводить голосование по поправкам к Конституции.
Вернее не скажешь - вся Россия на поправку!
Если что, это просто отличный заголовок новости на "Фонтанке", упаси бог счесть это агитацией. Мы же догадываемся, насколько управляем этот плебисцит.
В больнице святого Георгия вылечили 103-летнюю пациентку с коронавирусом.
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Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка! Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, находится дома с любящими родными. Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье! #больницасвятогогеоргия #традициимилосердия
Общая сумма назначенных штрафов по карантинным статьям приближается к 1 миллиарду рублей, посчитали в "Апологии протеста".
По ст. 20.6.1 КоАП РФ в федеральный бюджет поступит не менее 400 млн рублей, а по ст. 6.3 КоАП РФ — 246 млн рублей. С помощью московского приложения «Социальный мониторинг» уже к 20 мая власти выписали 54 тысячи штрафов на общую сумму более 216 млн рублей. В Петербурге по местному закону (ст. 8.6.1) сумма штрафов составила 17 млн рублей.
Какой же все-таки неинформативный отчет в Петербурге. Что рассылает Смольный в официальном телеграм-канале "Петербург против коронавируса":
Для города с полутриллионным бюджетом и населением более 5 миллионов человек это просто, хм, странно.
Москву можно в пример не ставить. Ткнем в другую часть России. Вот официальная Пермь:
Вдобавок в Перми каждый день публикуют данные о свободном коечном фонде. Почитайте, как в Смольном прячут эту цифру. Пресс-секретарь комитета здравоохранения Ольга Рябинина с 10 июня считает и не может ответ дать.
Фонд ответственности туроператоров (на случай невыполнения обязательств перед туристами) сократится в четыре раза, Мишустин снизил взнос с 1 % до 0,25 %.
Михаил Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров – эта мера поддержит участников рынка выездного туризма https://t.co/l7OBcffj4k— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 16, 2020
Ну его, этот организованный отдых. Даешь самостоятельные путешествия!
Написал и задумался: а может ли вспышка ползти? Нет ведь. Это же нечто, связанное с резким выбросом энергии. Корректнее было бы написать, что в Китае новая вспышка коронавируса, она случилась в Пекине, а соседние с ним провинции уходят на карантин.
Китайские власти ожидают самое серьезное обострение с февраля 2020 года.
В Китае повсеместно вводят карантин в ожидании повторной вспышки COVID-19. Она началась в Пекине и поползла по стране.
В июне было пять дней, когда количество выздоровевших (красный цвет) превысило количество заболевших. Очень сложно, смотря на этот график, говорить об устойчивом снижении заболеваемости - одном из главных требований к снятию ограничений.
Парад и подготовка к нему скорректируют движение общественного транспорта. Какие-то маршруты закроют целиком. Некоторые улицы перекроют для машин. Подробнее - здесь.
Парад запланирован на 24 июня. Ранее губернатор Беглов продлил запрет на массовые мероприятия, сделав для парада точечное исключение. Искать логику во всем, что связано с голосованием по поправкам к Конституции, в том числе "обнулению" сроков Владимира Путина, - трата времени.
Из комментариев читателей:
"А как такое может быть, что на парад можно, а на стадион нельзя, в церковь и вагон метро толпой набиться можно, а одиночным пикетом стоять нельзя? Где логика?"
На Дворцовой ставят трибуны к параду.
"У нас в общежитиях университета установили что-то похожее на пропускной режим, но не понятно, какими документами он регламентируется. Каких-то приказов администрации вуза на эту тему мы не нашли, всё скидывают на постановление правительства СПб.
Суть ограничений - выходить можно из общежитий только с 12:00 до 17:00 и не больше, чем на час. Если тебя не было в общежитии больше суток или ты приехал из другого города/региона, то две недели ты должен провести в самоизоляции (причём мыться в общем душе можно, но в определенное время).
Какими документами это всё закреплено - так и не понятно. На прошлой неделе придумали разрешение в виде выхода на работу в любое время, нуждающимся нужно написать заявление у администрации общежития.
Студенты надеялись, что сегодня ограничения снимут, но в итоге их продлили до 28 июня. Опять же без каких-то документов администрации вуза, опираясь на 409-е постановление правительства СПб. Не говоря даже о том, что в СПб нет двухнедельного ограничения на приезжающих из других регионов, звонили-узнавали на горячую линию".
Вуз - СПбГУТ им. Бонч-Бруевича.
В стране наблюдается отрицательная динамика новых случаев - выздоравливает больше, чем заболевает. Но это не про Петербург.
И вообще есть устойчивая версия, что временный госпиталь в Ленэкспо решает скорее политические задачи, чем медицинские. Фонд в полторы тысячи коек позволяет Смольному утверждать, что запас еще есть и город готов к снятию ограничений. Убери Ленэкспо - будет вообще ад. Больницы - именно больницы, а не переделенные под житье в примерочных выставочные павильоны, - переполнены.
В Ленэкспо госпитализируют пациентов с легкой формой COVID-19 и могут выписывать оттуда недолеченными. Смысл в такой маршрутизации малопонятен, потому что даже врачи признают, что как такового лечения в Ленэкспо не получить.
Кроме того, туда отправляют и просто пациентов под подозрением, у которых нет подтвержденного ковида.
А еще в Ленэкспо постоянно течет. И пациенты живут без душевых и санузлов.
Комментарий под заметкой о медсестре:
"Увольняйте вообще всех. За малейшую провинность. Завтра кто работать-то с больными будет?"
Напомним про Ленэкспо. Завтра в Петербурге состоится суд над 20-летней медсестрой Анастасией Муравьевой, которая позволила себе расстегнуть комбинезон и снять капюшон. Сделала она это во время приезда губернатора Петербурга и главы местного Роспотребнадзора, и ее записали в потенциальные распространители инфекции с перспективой быть оштрафованной на полторы зарплаты.
Звонок в редакцию:
"Меня зовут Николай Викторович. В Ленэкспо скончался мой 36-летний сын, был здоров. Написал заявление в СК, хочу огласки".
Петербургская статистика очень управляема. К такому выводу можно прийти, смотря на скачки цифр. Почему за сутки 12 июня подтверждают 8 смертей, а через три дня жертв уже 54?
По суточному количеству смертей Петербург опередил Москву. Это случилось впервые за время эпидемии.
И в Москве двукратное превышение выздоровлений относительно новых случаев COVID-19.
Очевидно, столичные власти готовятся к параду Победы активнее всех, в том числе и по изгнанию коронавируса из статистических отчетов, но тенденция все-таки заставляет задуматься. Какой бы была картина в Петербурге, не применяй комитет здравоохранения хитрую методику подсчета архивных смертей.
Статистика по Москве:
За сутки в России зарегистрировали 8 248 новых случаев COVID-19.
Общее количество заболевших - 545 458.
Регионы-лидеры:
Количество заболевших и выздоровевших за сутки почти поровну – 234 против 232. Количество смертей – почти 700.
В Петербурге - 54 подтвержденные смерти за сутки.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 8 миллионов. Миллион случаев за неделю.
В США 25 миллионов тестов и 2,1 миллиона случаев (12 тестов на 1 зараженного).
В России 15 миллионов тестов и 837 тысяч случаев (18 тестов на 1 зараженного).
По поводу тестирования, систему которого хвалит Михаил Мишустин. Дональд Трамп вот тоже высказывается о тестировании. Тоже хвалит. Отмечает прямую зависимость выявленных случаев и проведенных тестов. Говорит, что это обоюдоострый меч - США выглядят плохо со стороны, но дело это полезное.
Our testing is so much bigger and more advanced than any other country (we have done a great job on this!) that it shows more cases. Without testing, or weak testing, we would be showing almost no cases. Testing is a double edged sword - Makes us look bad, but good to have!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020
Если честно, не очень понятно, почему мы еще не переименовали трансляцию в «Победа над коронавирусом в Петербурге и стране, коронавирус в мире».
Ну сами посудите. Владимир Путин говорит о результате. Михаил Мишустин славит прогрессивность российского подхода. Вакцины еще нет, но прототип уже готовятся испытывать на людях. За 9 дней до парада Победы проходит освящение главного саркофага, пардон, храма вооруженных сил.
А в мире что? «Оскар» переносят. Столица Китая на военном положении.