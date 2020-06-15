Sky: Финал Лиги чемпионов в Петербурге переносится на 2022 год

УЕФА переносит финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул, сообщает 15 июня Sky Sport.

Как поясняет издание, из-за пандемии текущий сезон придётся доигрывать не в столице Турции, как планировалось ранее, а в Лиссабоне. Матчи последнего этапа состоятся на двух стадионах главного города Португалии 12 - 23 августа.

Право провести финал Стамбулу дадут в 2021 году, поэтому и Петербургу придётся ждать ещё год.

О том, что Петербург примет финал Лиги чемпионов, стало известно в сентябре 2019-го. Решающий матч турнира должен состояться на «Газпром Арене». Ранее Россия проводила финал Лиги чемпионов лишь один раз - в 2008 году на стадионе «Лужники» в Москве.