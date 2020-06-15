В Петербурге произошел взрыв на корабле ВМФ. Его достраивают на заводе «Адмиралтейские верфи»

Детонация газового баллона привела утром 15 июня к взрыву на патрульном корабле «Иван Папанин», стоящем на территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи».

«Взрыв баллона, предварительное трое пострадавших, проверка еще идет», — уточнили собеседники «Фонтанки» в ГУ МЧС Петербурга.

К заводу приехали пожарные и медики. Пресс-секретарь ведомства Андрей Литовка сообщил, что у него нет информации.

На судостроительном заводе происшествие подтвердили, но данные по количеству пострадавших разнятся.