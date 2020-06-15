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В Петербурге взрыв на корабле ВМФ

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15.06.2020 11:20
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В Петербурге произошел взрыв на корабле ВМФ. Его достраивают на заводе «Адмиралтейские верфи»

Детонация газового баллона привела утром 15 июня к взрыву на патрульном корабле «Иван Папанин», стоящем на территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи».

«Взрыв баллона, предварительное трое пострадавших, проверка еще идет», — уточнили собеседники «Фонтанки» в ГУ МЧС Петербурга.

К заводу приехали пожарные и медики. Пресс-секретарь ведомства Андрей Литовка сообщил, что у него нет информации.

На судостроительном заводе происшествие подтвердили, но данные по количеству пострадавших разнятся.

«Произошёл хлопок в закрытом помещении на строящемся «Папанине». Один пострадавший. Сотрудник ли это «Адмиралтейских верфей» — уточняется, как и степень вреда здоровью. Скорая увезла его в больницу. На месте работают наши работники», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе завода.

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» «Адмиралтейские верфи» спустили на воду в октябре 2019 года.

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Комментарии (3)

houspi
Вы уж там определитесь, взрыв это был или хлопок.
А может вообще ничего не было?
Почему в эфир выходит противоречивая и непроверенная информация.
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