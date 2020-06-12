Женщину на нерегулируемом переходе сбили в Приморском районе. Это третья пострадавшая за пятницу
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Переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на Долгоозёрной улице, 41, закончился госпитализацией для 27-летней женщины. На неё наехала «Шевроле Лачетте». Пострадавшая получила тяжёлые травмы.
Как сообщает УГИБДД по городу и области, столкновение в Приморском районе случилось около 18.55. За рулём находился 36-летний мужчина.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Напомним, днём на Богатырском проспекте «Фольксваген» на переходе сбил сразу двух женщин.
Переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на Долгоозёрной улице, 41, закончился госпитализацией для 27-летней женщины. На неё наехала «Шевроле Лачетте». Пострадавшая получила тяжёлые травмы.
Как сообщает УГИБДД по городу и области, столкновение в Приморском районе случилось около 18.55. За рулём находился 36-летний мужчина.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Напомним, днём на Богатырском проспекте «Фольксваген» на переходе сбил сразу двух женщин.