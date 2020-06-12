FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 20:41
2
Печать

Женщину на нерегулируемом переходе сбили в Приморском районе. Это третья пострадавшая за пятницу

Переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на Долгоозёрной улице, 41, закончился госпитализацией для 27-летней женщины. На неё наехала «Шевроле Лачетте». Пострадавшая получила тяжёлые травмы.

Как сообщает УГИБДД по городу и области, столкновение в Приморском районе случилось около 18.55. За рулём находился 36-летний мужчина.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Напомним, днём на Богатырском проспекте «Фольксваген» на переходе сбил сразу двух женщин.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

knikk70
Это водители без мозгов.
Alex000
Нерегулируемые переходы на трёх широких полосах - это удивительное местное изобретение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний