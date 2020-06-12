Женщину на нерегулируемом переходе сбили в Приморском районе. Это третья пострадавшая за пятницу

Переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на Долгоозёрной улице, 41, закончился госпитализацией для 27-летней женщины. На неё наехала «Шевроле Лачетте». Пострадавшая получила тяжёлые травмы.



Как сообщает УГИБДД по городу и области, столкновение в Приморском районе случилось около 18.55. За рулём находился 36-летний мужчина.



Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Напомним, днём на Богатырском проспекте «Фольксваген» на переходе сбил сразу двух женщин.

