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12.06.2020 17:49
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«Фольксваген» на Богатырском сбил двух женщин на пешеходном переходе. Момент аварии попал на видео

Двух женщин сбил водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе на Богатырском проспекте, 17. Очевидцы бросились им помогать.

Как 12 июня сообщили в УГИБДД по городу и области, авария произошла около 11:45. Обе сбитые получили травмы средней степени тяжести. Затормозить перед ними не успел 36-летний мужчина. Видео ДТП появилось в социальных сетях.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Левая полоса свободна, проеду я по ней, пока все остальные чего-то остановились перед переходом», — описывают действия автолюбителя очевидцы. На кадрах видно, что водители, которые приезжали мимо во время аварии, начали помогать пострадавшим.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Комментарии (10)

261871721
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***_555
Нерегулируемый переход на 8-полосном недоделанном Богатырском.
Россия. Водила, конечно, виноват.
260569221
Водитель рега: баран....

Мог бы и посигналить
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