Петербургские власти решили ускорить тестирование на коронавирус. С понедельника результаты анализов пациентов на дому смогут выдавать городские лаборатории

Комитет по здравоохранению опубликовал изменения в распоряжение «Об утверждении порядка проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Санкт-Петербурге», которые вступают в силу 15 июня. Цель изменений — ускорить проведение обследования населения.

Согласно новому документу, все медицинские организации направляют пробы и образцы материалов на COVID-2019 на исследование в лаборатории в зависимости от принадлежности лиц к группам риска.

Так, в испытательно-лабораторный центр Роспотребнадзора — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» — пойдут тесты пациентов инфекционных стационаров (в том числе перепрофилированных) — за исключением 40-й и 31-й больниц, тесты медработников с риском инфицирования и при появлении симптомов (сотрудники больницы Святого Великомученика Георгия — и до симптомов, раз в неделю), обитателей интернатов, детдомов, детских лагерей и пансионатов, детских коллективов при трех и более случаях заболеваний, а также материалы, взятые при вскрытии при подозрениях на коронавирус, и повторные тесты.



Все остальные тесты будут проверяться в городских лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV группы патогенности. В том числе туда же пойдут тесты тех, кому диагноз «внебольничная пневмония» был поставлен, но они находятся на амбулаторном лечении, контактные при появлении симптомов, лица старше 65 лет при появлении респираторных симптомов, раз в неделю медработники до появления симптомов, а также прибывшие из-за рубежа.

Также в документе говорится о том, что между комитетом по здравоохранению и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» налажен электронный обмен данными исследований.

Напомним, ранее увеличение сроков получения результатов тестов связывали с необходимостью подтверждать результаты тестов всех лабораторий в лаборатории Роспотребнадзора (собственно, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»). После этого была достигнута договоренность, что тесты из 40-й, 31-й больниц и «Хеликса» не будут проходить подвтерждения как достаточно надежные.

