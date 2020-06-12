FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 10:45
4
Печать

Горящие машины не дали поспать жителям Невского и Калининского районов

За ночь спасатели дважды выезжали тушить горящие машины в двух районах Петербурга. Сгорели три автомобиля.

Как сообщает региональное управление МЧС, на Замшину, 60, вызов поступил чуть позже трех часов ночи 12 июня. «Мерседес» сгорел полностью, за «костром» наблюдали местные жители. Спасатели закончили работы ближе к пяти утра.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Лада» загорелась в половине пятого утра на Искровском проспекте, во дворе дома 15. Огонь с нее перекинулся на припаркованный рядом «Форд», в нем выгорел моторный отсек. В 05:13 спасатели уехали.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

killbeachtrash
Пока будут "кидать " на зарплаты или платить копейки автоэлектрикам автопроводкой будет заниматься "джихад-авто-ремонт" ( провода на скрутках, масло и грязь в разъемы, втыкание реле с нагрузкой на 30А в цепь на 90 А ( много такого), пока будет расти степень озлобленности из за расслоения общества по финансовому неравенству - будут поджоги. К сожалению это еще не "глубина ямы".
any_5e4cfc41eb9fb
"На ЗамшиНУ"? Ну-ну...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний