Горящие машины не дали поспать жителям Невского и Калининского районов
За ночь спасатели дважды выезжали тушить горящие машины в двух районах Петербурга. Сгорели три автомобиля.
Как сообщает региональное управление МЧС, на Замшину, 60, вызов поступил чуть позже трех часов ночи 12 июня. «Мерседес» сгорел полностью, за «костром» наблюдали местные жители. Спасатели закончили работы ближе к пяти утра.
«Лада» загорелась в половине пятого утра на Искровском проспекте, во дворе дома 15. Огонь с нее перекинулся на припаркованный рядом «Форд», в нем выгорел моторный отсек. В 05:13 спасатели уехали.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.