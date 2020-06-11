В Москве арестовали экс-главу лизинговой компании «Трансфин-М» из «списка Титова»

Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал по делу о мошенничестве бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом 11 июня пишет РБК.



По информации издания, заявление о возбуждении дела в прошлом году подало новое руководство «Трансфин-М». По версии следствия, речь идет о выводе из нее 395 млн рублей, но представитель компании заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд рублей.



По предварительным данным, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, по итогам которой были отчуждены грузовые вагоны, а сама компания понесла ущерб.

