В Москве арестовали экс-главу лизинговой компании «Трансфин-М» из «списка Титова»
Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал по делу о мошенничестве бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом 11 июня пишет РБК.
По информации издания, заявление о возбуждении дела в прошлом году подало новое руководство «Трансфин-М». По версии следствия, речь идет о выводе из нее 395 млн рублей, но представитель компании заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд рублей.
По предварительным данным, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, по итогам которой были отчуждены грузовые вагоны, а сама компания понесла ущерб.
Отметим, накануне Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. Его задержали в аэропорту и доставили в следственные органы на допрос.
«Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — отметил Александр Хуруджи, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей.
«ТрансФин-М» занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.