Музеи-заповедники и парки в Петербурге откроются не раньше 1 июля. «Мы должны убедить Роспотребнадзор, что парк не несет опасности»
Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в Северной столице откроются лишь в июле. 16 июня погулять не получится.
«К сожалению, нет. Решение вопросов открытия тех или иных учреждений возложено на главу субъекта. В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков, наших многочисленных, красивейших мест, и пришли к выводу, что парки будут открыты для прогулок не ранее 1 июля. На сегодняшний день руководства всех дворцово-парковых ансамблей разрабатывают стандарты безопасности», — сказала она в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня.
По её словам, открытие парков возможно лишь на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения коронавируса будет составлять 0,5 (сейчас — 0,9).
«Мы сейчас по ряду парков вырабатываем стандарты безопасной деятельности. Мы должны убедить Роспотребнадзор, что парк после открытия не несет опасности. Там есть ограничения посетителей, есть обработка всего оборудования, если есть питание, то оно безопасно, — уточнил вице-губернатор Евгений Елин. — Если получится убедить Роспотребнадзор, то тогда вместе с федеральными парками, 1 или 2 (городских) парка, сможем открыть».