Музеи-заповедники и парки в Петербурге откроются не раньше 1 июля. «Мы должны убедить Роспотребнадзор, что парк не несет опасности»

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в Северной столице откроются лишь в июле. 16 июня погулять не получится.



«К сожалению, нет. Решение вопросов открытия тех или иных учреждений возложено на главу субъекта. В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков, наших многочисленных, красивейших мест, и пришли к выводу, что парки будут открыты для прогулок не ранее 1 июля. На сегодняшний день руководства всех дворцово-парковых ансамблей разрабатывают стандарты безопасности», — сказала она в эфире канала «Санкт-Петербург» 11 июня.

