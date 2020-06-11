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11.06.2020 18:43
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Не «Везет», так Uber. «Яндекс» рассматривает возможность покупки доли партнера в «Яндекс.Такси».

«Яндекс» рассматривает возможность покупки доли Uber в «Яндекс.Такси». Об этом 11 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания рассматривает такой сценарий как альтернативу проведения IPO «Яндекс.Такси». Сейчас Uber владеет 38% MLU BV — совместного предприятия, управляющего сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также службой заказа такси Uber в России.

Планы носят предварительный характер, и «Яндекс» не исключает первичного размещения акций в будущем.

Представитель «Яндекса» сообщил Bloomberg, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях.

О планах провести IPO «Яндекс.Такси» сообщалось в октябре 2019 года.

11 июня также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке агрегатора такси «Везет». Совершение сделки противоречит закону о защите конкуренции, считают антимонопольщики.

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