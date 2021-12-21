«Яндекс» выкупил доли Uber в сервисах доставки и беспилотниках

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей компании Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Лавка», «Доставка» и беспилотниках, сообщает ТАСС 21 декабря. Общая сумма сделки составила 1 млрд долларов.
О намерениях выкупить доли Uber «Яндекс» объявил 31 августа. Сделка состояла из двух этапов. На первом компания сосредоточила в своих руках 100% бизнеса беспилотных автомобилей и роботов-курьеров роверов, а также приобрела у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V. На втором этапе «Яндекс» полностью выкупил доли Uber в «Еде», «Лавке» и «Доставке».
При этом компании продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, аренды автомобилей и электросамокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси».