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«Яндекс» выкупил доли Uber в сервисах доставки и беспилотниках

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«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей компании Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Лавка», «Доставка» и беспилотниках, сообщает ТАСС 21 декабря. Общая сумма сделки составила 1 млрд долларов.

О намерениях выкупить доли Uber «Яндекс» объявил 31 августа. Сделка состояла из двух этапов. На первом компания сосредоточила в своих руках 100% бизнеса беспилотных автомобилей и роботов-курьеров роверов, а также приобрела у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V. На втором этапе «Яндекс» полностью выкупил доли Uber в «Еде», «Лавке» и «Доставке».

При этом компании продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, аренды автомобилей и электросамокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси».

Беспилотные автомобили — стратегическое направление для «Яндекса». Флот компании насчитывает 170 машин. В автономном режиме они проехали более 14 миллионов километров на дорогах России, США и Израиля. Роботы-курьеры сделали более 26 тысяч доставок в России и США.

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