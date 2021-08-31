«Яндекс» заплатит Uber миллиард долларов за его доли в фуд-техсервисах и беспилотниках

Группа «Яндекс» объявила о выкупе долей компании Uber в ряде их совместных проектов. Теперь у Uber в России остаются только такси, каршеринг и самокаты.



В рамках сделки «Яндекс» заплатит примерно 1 млрд долларов за доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и в новом проекте по развитию беспилотных технологий. Компания отмечает, что сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца года.



«В совместном предприятии «Яндекса» и Uber — группе компаний «Яндекс.Такси» — останутся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. «Яндекс» увеличивает долю в группе компаний «Яндекс.Такси» до 71% и в течение двух лет сможет приобрести оставшуюся часть за $ 1,8–2 млрд», — заявляет «Яндекс».

