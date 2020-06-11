Лопатников уходит из Контрольно-счетной палаты Петербурга. За его место поборются трое
В Законодательное собрание Петербурга поступили предложения о трех кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) города. Среди них нынешние аудиторы КСП и глава муниципальной администрации округа «Петровский», сообщает 11 июня пресс-служба парламента.
Кандидатом от комиссии по вопросам порядка и законности ЗакСа стал Константин Желудков, который с 2012 года занимает должность аудитора палаты. Комитет по законодательству выбрал Юрия Шутова — он служит на том же посту с 2017-го. От комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству выдвигается Александр Томов, глава местной администрации округа «Петровский».
С 2007 года контрольно-счетную палату возглавлял Вадим Лопатников.