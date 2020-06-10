ФАС потребовала от «Tele2» отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в повышении стоимости услуг телекоммуникационного оператора «Теле2» («Т2 Мобайл»). С 12 мая связь более чем для 11 миллионов абонентов подорожала в среднем на 10%, сообщает 10 июня ведомство.

«12 мая 2020 года ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%», — говорится в сообщении ФАС.



В службу поступило множество жалоб от абонентов, кроме того, компания «Т2 Мобайл» не представила ФАС экономического обоснования повышения тарифов.