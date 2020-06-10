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10.06.2020 19:19
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ФАС потребовала от «Tele2» отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в повышении стоимости услуг телекоммуникационного оператора «Теле2» («Т2 Мобайл»). С 12 мая связь более чем для 11 миллионов абонентов подорожала в среднем на 10%, сообщает 10 июня ведомство.

«12 мая 2020 года ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%», — говорится в сообщении ФАС.

В службу поступило множество жалоб от абонентов, кроме того, компания «Т2 Мобайл» не представила ФАС экономического обоснования повышения тарифов.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

ФАС выдала «Т2 Мобайл» предупреждение, согласно которому компания в течение 14 дней со дня его получения должна вернуть тарифы на уровень до 12 мая.

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Комментарии (3)

Grabber_5e4cdeaf8ac87
Почему только ТЕЛЕ2, а всякое отстойсвязь вроде мегафона, билайна и мтс с йоптой не штрафуют за гораздо и гораздо большие удорожания связи???
dragvs
Необходимо оштрафовать ФАС за неправомочные требования и давление на бизнес, я прoтив ФАС. Tele2 не являются монополистом и вправе устанавливать какие угодно тарифы, ничего никому не обосновывая. В России отменено "мобильное рaбство", поэтому абоненты могут спокойно перейти к любому другому оператору мобильной связи.
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