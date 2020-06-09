Вслед за ветеранами из Великобритании и Петербурга о сборе средств на борьбу COVID-19 объявил 103-летний житель Бельгии

103-летний врач общей практики из Бельгии Альфонс Лемполс организовал собственный марафон в саду для сбора средства на исследования новой коронавирусной инфекции COVID-19. Он вдохновился примером британского ветерана Томаса Мура, которому удалось собрать более 40 миллионов долларов, пишет 9 июня Reuters.

Лемполс начал свой марафон (42,2 км) в муниципалитете Ротселар, к северо-востоку от Брюсселя, 1 июня и планирует завершить его 30 июня. Каждый день он делает по 10 кругов длиной в 145 метров.

«Мои дети сказали, что я могу ходить, по крайней мере, так же, как Том Мур, и к тому же мне 103 года, - цитирует пенсионера Reuters. - Поэтому они предложили мне тоже что-то сделать. Моя внучка только что пробежала марафон, и в шутку я сказал: я пройду марафон».