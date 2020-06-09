Вслед за ветеранами из Великобритании и Петербурга о сборе средств на борьбу COVID-19 объявил 103-летний житель Бельгии
103-летний врач общей практики из Бельгии Альфонс Лемполс организовал собственный марафон в саду для сбора средства на исследования новой коронавирусной инфекции COVID-19. Он вдохновился примером британского ветерана Томаса Мура, которому удалось собрать более 40 миллионов долларов, пишет 9 июня Reuters.
Лемполс начал свой марафон (42,2 км) в муниципалитете Ротселар, к северо-востоку от Брюсселя, 1 июня и планирует завершить его 30 июня. Каждый день он делает по 10 кругов длиной в 145 метров.
«Мои дети сказали, что я могу ходить, по крайней мере, так же, как Том Мур, и к тому же мне 103 года, - цитирует пенсионера Reuters. - Поэтому они предложили мне тоже что-то сделать. Моя внучка только что пробежала марафон, и в шутку я сказал: я пройду марафон».
Мужчина надеется собрать средства для больницы, расположенной в близлежащем Лёвенском университете, где исследователи работают над поиском лекарства от COVID-19. К сегодняшнему дню сумма пожертвований достигла пока 6000 евро.
Томас Мур, который почти весь апрель с помощью ходунков наворачивал круги по своему заднему двору в поддержку врачей к своему столетнему юбилею, стал в Великобритании настоящим героем. Вдохновилась его примером и 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева. Ей удалось собрать более 4 млн рублей для семей врачей и медработников, погибших от коронавируса. Женщина рассказывает истории о войне и своей жизни.