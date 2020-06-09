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09.06.2020 18:56
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Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.

Об отзыве аппаратов «Фонтанке» стало известно 9 июня из письма Уральского приборостроительного завода, разосланного по больницам и опубликованного на сайте Росздравнадзора.

«Принято решение о дополнительной проверке аппаратов на функциональность и безопасность», - говорится в письме за подписью временного гендиректора УПЗ Александра Морозова, подписанном 4 июня.

Это решение завод объясняет позицией Росздравнадзора, приостановившего 12 мая эксплуатацию «Авент-М», произведенных после 1 апреля. Результаты технических исследований впишут в паспорта аппаратов и выдадут дополнительные гарантии возможности их использования.

Ранее дочерний концерн Ростеха «Радиоэлектронные технологии», которому принадлежит УПЗ, придерживался другой позиции. «Фонтанка» писала, что после пожара в петербургской больнице святого Георгия производство аппаратов «Авента-М» было увеличено, а производитель отрицал свою возможную причастность к трагедии.

Пожар 12 мая, как выяснила «Фонтанка», унес жизни шести пациентов - в первоначальную официальную версию вошли не все жертвы. Также она не учитывала другие факторы, например, отсутствие автоматической системы пожаротушения на этаже реанимации и возможно запоздалую реакцию медперсонала на возгорание.

За несколько дней до пожара в святого Георгия загорелась столичная больница Спасокукоцкого. Предварительной причиной называли замыкание проводки в аппарате «Авента-М». Погиб один человек.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» Ростех поставлял в больницы по миллиардным контрактам с Минпромторгом, региональными правительствами и самими стационарами. До конца года он должен был изготовить почти 9 тысяч устройств.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Djnyana
"...завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М»."

В Штатах, и так полыхает! Пусть тоже отдают! ;
krasnonosov
Где посадки?
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