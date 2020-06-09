«Принято решение о дополнительной проверке аппаратов на функциональность и безопасность», - говорится в письме за подписью временного гендиректора УПЗ Александра Морозова, подписанном 4 июня.

Об отзыве аппаратов «Фонтанке» стало известно 9 июня из письма Уральского приборостроительного завода, разосланного по больницам и опубликованного на сайте Росздравнадзора.

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.

Это решение завод объясняет позицией Росздравнадзора, приостановившего 12 мая эксплуатацию «Авент-М», произведенных после 1 апреля. Результаты технических исследований впишут в паспорта аппаратов и выдадут дополнительные гарантии возможности их использования.



Ранее дочерний концерн Ростеха «Радиоэлектронные технологии», которому принадлежит УПЗ, придерживался другой позиции. «Фонтанка» писала, что после пожара в петербургской больнице святого Георгия производство аппаратов «Авента-М» было увеличено, а производитель отрицал свою возможную причастность к трагедии.



Пожар 12 мая, как выяснила «Фонтанка», унес жизни шести пациентов - в первоначальную официальную версию вошли не все жертвы. Также она не учитывала другие факторы, например, отсутствие автоматической системы пожаротушения на этаже реанимации и возможно запоздалую реакцию медперсонала на возгорание.



За несколько дней до пожара в святого Георгия загорелась столичная больница Спасокукоцкого. Предварительной причиной называли замыкание проводки в аппарате «Авента-М». Погиб один человек.

