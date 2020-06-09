FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 17:49
8
Печать

Частные лаборатории нашли антитела к коронавирусу у 15% петербуржцев

Частные лабораторные службы проверили на антитела к COVID-19 более 180 тыс. россиян. Защитный иммунитет нашли у 14–15% петербуржцев.

Лаборатории сети «Хеликс» с 16 мая по 4 июня провели 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу по России. Об этом 9 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Доля положительных результатов в Москве составила 15,6%, а в Петербурге — 14,3%. Чуть меньше проиммунизировались жители Екатеринбурга (10,8%) и Краснодара (9,2%).

Сеть медицинских центров «Инвитро», по данным на 5 июня, проверила на антитела к вирусу более 140 тыс. россиян, сообщили в пресс-службе компании. Около 14,5% (20,3 тыс.) тестов пришлись на жителей Петербурга и Ленобласти. Положительный результат проявился у 15% петербуржцев и 16% жителей области.

Лабораторная служба "Гемотест" с 25 мая по 9 июня провела около 35 тыс. исследований на антитела к коронавирусу по России. В среднем по стране доля положительных результатов составила около 15%, а в Петербурге она достигла 17,8%, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день прошло еще недостаточно времени с момента появления болезни, и нет того количества популяционных данных, которые могли бы дать достоверную информацию о том, какая концентрация IgG-антител в организме обеспечивает наилучший иммунный ответ, как долго он сохраняется», — пояснил медицинский директор «Хеликса» Дмитрий Денисов. При этом он отметил, что массовое тестирование на антитела поможет в будущем определить контингент для вакцинации.

Ранее петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера открыл набор добровольцев для исследования популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу. Принять участие в бесплатном тестировании на антитела с 15 по 19 июня смогут всего около 3 тысяч горожан разных возрастных групп.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Гость
ситуация такая: муж сдавал в Хеликсе тест за 1500 руб ,когда чувствовал себя уже неважно, делали 9 дней вместо обещанных 2-3х, отрицательный ответ пришел , когда муж уже был в Боткинской больнице и их лаборатория за 2 дня получила положительный результат . так что все эти цифры...я в них не верю и считаю, что они на самом деле не отражают реального положения дел. кстати перед сдачей в Хеликсе соблюдались все условия( не есть перед тестом за 3 часа, не курить, не чистить зубы) как могли быть разные ответы на тесты, взятые с интервалом в 4 дня? и если бы человек ждал ответ 9 дней, а его состояние все ухудшалось бы.?
efela
У нас в Хеликсе странный результат - у всех нашли антитела: у меня, мужа, свекрови и старшего ребенка.
Живем на даче с середины марта, ни с кем не контачим. Допустим, муж приволок вирус с продуктами из гипера, и все перезаражались, возможно. Но то, что никто из четверых даже не чихнул ни разу - очень странно. Подозреваем, что отечественные тесты не айс.
spb7771250
А я бы не обманывался, без уточнения что конкретно это за тест, и не те ли это самые тесты, которые про короновирусы вообще, и не указывают точно на антитела именно этого вируса.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний