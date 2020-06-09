Частные лаборатории нашли антитела к коронавирусу у 15% петербуржцев

Сеть медицинских центров «Инвитро», по данным на 5 июня, проверила на антитела к вирусу более 140 тыс. россиян, сообщили в пресс-службе компании. Около 14,5% (20,3 тыс.) тестов пришлись на жителей Петербурга и Ленобласти. Положительный результат проявился у 15% петербуржцев и 16% жителей области.

Лаборатории сети «Хеликс» с 16 мая по 4 июня провели 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу по России. Об этом 9 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Доля положительных результатов в Москве составила 15,6%, а в Петербурге — 14,3%. Чуть меньше проиммунизировались жители Екатеринбурга (10,8%) и Краснодара (9,2%).

Лабораторная служба "Гемотест" с 25 мая по 9 июня провела около 35 тыс. исследований на антитела к коронавирусу по России. В среднем по стране доля положительных результатов составила около 15%, а в Петербурге она достигла 17,8%, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе компании.



«На сегодняшний день прошло еще недостаточно времени с момента появления болезни, и нет того количества популяционных данных, которые могли бы дать достоверную информацию о том, какая концентрация IgG-антител в организме обеспечивает наилучший иммунный ответ, как долго он сохраняется», — пояснил медицинский директор «Хеликса» Дмитрий Денисов. При этом он отметил, что массовое тестирование на антитела поможет в будущем определить контингент для вакцинации.



Ранее петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера открыл набор добровольцев для исследования популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу. Принять участие в бесплатном тестировании на антитела с 15 по 19 июня смогут всего около 3 тысяч горожан разных возрастных групп.

