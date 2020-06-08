В Роспотребнадзоре объяснили, как в Петербурге будет проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

С 15 по 19 июня в Петербурге будут проводить исследование популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу. Бесплатные тесты на антитела могут сдать все желающие, однако им нужно поторопиться, так как исследователям нужны лишь несколько тысяч испытуемых.



«Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, cмогут принять около 3 тысяч человек», — рассказали 8 июня «Фонтанке» в региональном Роспотребнадзоре.

