FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
68.63р77.97р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 14:09
8
Печать

В Роспотребнадзоре объяснили, как в Петербурге будет проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

С 15 по 19 июня в Петербурге будут проводить исследование популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу. Бесплатные тесты на антитела могут сдать все желающие, однако им нужно поторопиться, так как исследователям нужны лишь несколько тысяч испытуемых.

«Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, cмогут принять около 3 тысяч человек», — рассказали 8 июня «Фонтанке» в региональном Роспотребнадзоре.

Исследователям необходимо будет сформировать семь возрастных групп по 400 человек. Возраст самых младших испытуемых ограничен 1 годом, а верхней планки нет. Для прохождения теста необходимо заполнить анкету на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В ведомстве пообещали пригласить для теста «тех, кто подойдет по критериям».

Ранее оперштаб рассказал о планируемомом изучение популяционного иммунитета петербуржцев к COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что такие тесты на антитела коснутся 0,5 % населения РФ. Жителей столицы уже начали тестировать, и у 12 % из них нашли иммунитет к COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Матрёшечка
Анкета заполнена, на почту подтверждение не приходит!
Ярополк
Я уже час как заполнил, но ничего не приходит. Видать не подхожу я...
VF812
я заполнила по телефону
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний