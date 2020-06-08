В Роспотребнадзоре объяснили, как в Петербурге будет проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
С 15 по 19 июня в Петербурге будут проводить исследование популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу. Бесплатные тесты на антитела могут сдать все желающие, однако им нужно поторопиться, так как исследователям нужны лишь несколько тысяч испытуемых.
«Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии
Исследователям необходимо будет сформировать семь возрастных групп по 400 человек. Возраст самых младших испытуемых ограничен 1 годом, а верхней планки нет. Для прохождения теста необходимо заполнить анкету на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В ведомстве пообещали пригласить для теста «тех, кто подойдет по критериям».
Ранее оперштаб рассказал о планируемомом изучение популяционного иммунитета петербуржцев к COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что такие тесты на антитела коснутся 0,5 % населения РФ. Жителей столицы уже начали тестировать, и у 12 % из них нашли иммунитет к COVID-19.