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09.06.2020 17:37
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Град «с голубиное яйцо» выпал под Петербургом

Крупный град выпал в Гатчинском районе Ленобласти вечером 9 июня. Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей, ледяной дождь начался около пяти часов у деревни Истинка.

По словам очевидцев, каждая градина оказалась размером «с голубиное яйцо». Впрочем, непогода не задержалась надолго, всё закончилось за пять минут.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей
автор фото читатель «Фонтанки» Андрей

В Петербурге и области с начала июня держится жара. Плюсовая температура, в среднем +15 — 17 градусов, сохраняется даже ночью. Днём воздух прогревается до +29, хотя за предыдущие 58 лет наблюдений синоптики выяснили, что столбики термометров в это время обычно не показывают больше +22. В городе 9 июня во второй половине дня ждут грозу.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей
автор фото читатель «Фонтанки» Андрей

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