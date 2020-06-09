Крупный град выпал в Гатчинском районе Ленобласти вечером 9 июня. Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей, ледяной дождь начался около пяти часов у деревни Истинка.
По словам очевидцев, каждая градина оказалась размером «с голубиное яйцо». Впрочем, непогода не задержалась надолго, всё закончилось за пять минут.
В Петербурге и области с начала июня держится жара. Плюсовая температура, в среднем +15 — 17 градусов, сохраняется даже ночью. Днём воздух прогревается до +29, хотя за предыдущие 58 лет наблюдений синоптики выяснили, что столбики термометров в это время обычно не показывают больше +22. В городе 9 июня во второй половине дня ждут грозу.