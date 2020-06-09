ВШЭ: 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за COVID-19. Но рынок вакансий оживает
Аналитики петербургского НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) вместе с комитетом по труду и занятости города оценили влияние кризиса на рынок труда. По их оценкам, из-за пандемии COVID-19 весной без работы остались 150 тысяч петербуржцев.
Как рассказали эксперты 9 июня, сильнее всего от пандемии коронавируса пострадали отрасли, связанные с непосредственным обслуживанием людей. Так, в сфере торговли без работы остались свыше 38 тысяч петербуржцев. За два месяца были уволены почти 5 тысяч сотрудников общепита и более 3 тысяч представителей сферы туризма. Кроме того, негативные тенденции почувствовал на себе административно-офисный персонал: с начала пандемии без работы остались 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров. В первую очередь под сокращение попадают молодые малоопытные сотрудники.
Но многие из них в ближайшее время найдут новое место: за последние 2 недели, по данным исследователей, количество вакансий на сайтах по поиску работы выросло на
«Мы либо уже прошли пик темпов прироста безработицы, либо подойдем к нему в августе по мере плавного восстановления экономики — пока нельзя спрогнозировать точнее. В течение лета будут сохраняться ограничения экономической активности, включая отсутствие турпотока и снижение потребительского спроса, что не позволит вернуться к докризисному состоянию рынка труда в ближайшее время. Однако мы увидели, что многие представители пострадавших сфер сумели быстро сориентироваться в ситуации и начать искать работу в других отраслях. Усиления кризиса мы не ожидаем», — заявил директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Курячий.