ВШЭ: 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за COVID-19. Но рынок вакансий оживает

Аналитики петербургского НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) вместе с комитетом по труду и занятости города оценили влияние кризиса на рынок труда. По их оценкам, из-за пандемии COVID-19 весной без работы остались 150 тысяч петербуржцев.



Как рассказали эксперты 9 июня, сильнее всего от пандемии коронавируса пострадали отрасли, связанные с непосредственным обслуживанием людей. Так, в сфере торговли без работы остались свыше 38 тысяч петербуржцев. За два месяца были уволены почти 5 тысяч сотрудников общепита и более 3 тысяч представителей сферы туризма. Кроме того, негативные тенденции почувствовал на себе административно-офисный персонал: с начала пандемии без работы остались 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров. В первую очередь под сокращение попадают молодые малоопытные сотрудники.

