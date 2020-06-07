Вернувшихся из Латинской Америки петербуржцев на карантин поселили в спа-отель. От государства отельеры могут получить миллионы

Порядка 60 человек обязаны ждать разрешения наконец-то вернуться в Петербург после перелета на вывозном рейсе из Латинской Америке. Из заперли в элитном отеле под Москвой.



О неожиданных условиях проживания «Фонтанке» 7 июня рассказали петербуржцы, которые приземлились в Москве накануне. В Россию они вернулись после минимум трёх месяцев вынужденного пребывания в Латинской Америке - самолет авиакомпании AzurAir забирал россиян из Аргентины, Чили, Бразилии, Уругвая, Боливии, Парагвая, Кубы. В нем оказались пассажиры со всей страны, в том числе около 60 человек из Петербурга. Используя единственную в обозримом будущем возможность вернуться наконец домой, среди них был и капитан Максим Озерной, который на время пандемии остался один в маленьком чилийском городе Пуэрто-Уильямс. Ещё перед посадкой в Сантьяго жители Северной столицы активно звонили во все возможные инстанции и приземлились практически с уверенностью, что из Москвы через максимум пару дней из заберут организованные Смольным автобусы, как это в подобных ситуациях уже случалось.



В аэропорту всех пассажиров осмотрели, дали заполнить различные бумаги, москвичи отправились по домам, автобусы увезли в регионы жителей Нижнего Новгорода, Чебоксар и других городов. Петербуржцев отправили в Мытищи, поселили в Артурс Village&Spa Отель. При заселении в «обсерватор» постояльцы увидели сумму, которую за них получит отель, - судя по сайту гостиницы и документам, которые подписывали петербуржцы, сутки проживания там обойдутся бюджету минимум в 7 тысяч рублей.



«Нас заселили в номера по 3 человека. 420 000 рублей в сутки бессмысленной траты бюджетных средств. На текущий момент с учетом предстоящей ночи сумма будет равна уже 840 000 рублей. Путем простых расчетов становится понятно, что отправить за нами даже 2 автобуса с водителями будет дешевле, чем хотя бы сутки продержать нас в обсервации», - подсчитали горожане и отметили, что на сами условия проживания не жалуются, но они «очень хотят домой».

