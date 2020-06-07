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07.06.2020 16:27
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В Сочи адская жара: власти выпустили экстренное предупреждение

Администрация Сочи попросила жителей быть осторожнее — на город надвигается настоящее пекло. Температура приблизится к четырем десяткам градусов.

«В ближайшие часы в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет плюс 37 градусов. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», — информируют чиновники 7 июня.

Накануне, 6 июня, в Сочи открыли летние кафе и рестораны, а также национальный парк. Тем не менее туристов из других регионов там ждут с путевками в санаторий или с желанием отправиться на 14-дневную обсервацию.

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Комментарии (2)

260928241
Covid 19 , полуживой в Сочи .
Иван Иванов
Главное надеть на морду маску
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