В Сочи адская жара: власти выпустили экстренное предупреждение

Администрация Сочи попросила жителей быть осторожнее — на город надвигается настоящее пекло. Температура приблизится к четырем десяткам градусов.
«В ближайшие часы в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет плюс 37 градусов. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», — информируют чиновники 7 июня.
Накануне, 6 июня, в Сочи открыли летние кафе и рестораны, а также национальный парк. Тем не менее туристов из других регионов там ждут с путевками в санаторий или с желанием отправиться на 14-дневную обсервацию.