В Сочи завтра откроют летние кафе и рестораны, а также национальный парк
В Сочи с 6 июня заработают летние кафе и рестораны, сообщает пресс-служба администрации города, откроют также и Сочинский национальный парк.
Сочинский национальный парк возобновит работу с 6 июня.https://t.co/Wdea2jLa38— Администрация Сочи (@Sochiadm) June 5, 2020
Фото: пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк». pic.twitter.com/51sVWw16tl
«Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 6 июня на территории региона возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом», — говорится в сообщении.
В городе насчитывается порядка 200 таких заведений.
Сочинский национальный парк возобновит работу в прежнем режиме работы, для посещений откроются все рекреационные объекты нацпарка, в том числе и знаменитый сочинский «Дендрарий».
Помимо этого в ближайшую субботу в Сочи будут открыты муниципальные парки, скверы и набережные.
На объектах будут ежедневно дежурить мобильные отряды самоконтроля. При посещении общественных мест жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции.