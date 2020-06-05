В Сочи завтра откроют летние кафе и рестораны, а также национальный парк

В Сочи с 6 июня заработают летние кафе и рестораны, сообщает пресс-служба администрации города, откроют также и Сочинский национальный парк.

«Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 6 июня на территории региона возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом», — говорится в сообщении.



В городе насчитывается порядка 200 таких заведений.

Сочинский национальный парк возобновит работу в прежнем режиме работы, для посещений откроются все рекреационные объекты нацпарка, в том числе и знаменитый сочинский «Дендрарий».