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05.06.2020 19:14
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В Сочи завтра откроют летние кафе и рестораны, а также национальный парк

В Сочи с 6 июня заработают летние кафе и рестораны, сообщает пресс-служба администрации города, откроют также и Сочинский национальный парк.

«Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 6 июня на территории региона возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом», — говорится в сообщении.

В городе насчитывается порядка 200 таких заведений.

Сочинский национальный парк возобновит работу в прежнем режиме работы, для посещений откроются все рекреационные объекты нацпарка, в том числе и знаменитый сочинский «Дендрарий».


Помимо этого в ближайшую субботу в Сочи будут открыты муниципальные парки, скверы и набережные.

На объектах будут ежедневно дежурить мобильные отряды самоконтроля. При посещении общественных мест жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции.

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