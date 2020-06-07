Свет на Васильевском острове пропал после пожара в соседнем районе. Без электричества остаются 75 домов
Жители Васильевского острова в воскресенье остались без электричества из-за пожара в Кировском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили 7 июня в ГУ МЧС по Петербургу.
По данным ведомства, сигнал о возгорании в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная» на улице Калинина, 55, поступил через несколько минут после полудня. Горел трансформатор на площади три квадратных метра. Открытое пламя потушено.
«Проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе», — сообщают в МЧС.
Жители Васильевского острова начали жаловаться на проблемы с электричеством вскоре после 12 часов дня. По их словам, на некоторых улицах перестали работать светофоры и встали троллейбусы. В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что бригады устраняют нарушение.
«Причиной отключения стало технологическое нарушение с возгоранием на оборудовании абонента», — сообщают в пресс-службе, добавляя, что пострадавшее оборудование не принадлежит компании.