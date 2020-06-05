Настало время героев-одиночек. В Петербурге дан старт всероссийской акции по уборке мусора в новых условиях
На берегу Финского залива недалеко от Балтийской Жемчужины петербуржец Дмитрий Иоффе очистил участок пляжа и собрал 30 кг мусора. Таким образом основатель проекта «Чистые игры» 5 июня дал старт Всероссийской премии борцов с мусором.
«Чистые Игры» — это командные соревнования. Но сейчас массовые мероприятия запрещены, а значит, настало время героев-одиночек, — говорит Дмитрий Иоффе. — Мы считаем, что те, кто заботится о природе своими силами, — герои. А те, кто продолжает очищать загрязненные территории в это непростое время, — вдвойне».
Поскольку мусора не становится меньше, а массовые мероприятия под запретом, то вместо традиционных «Чистых Игр» было решено провести Всероссийскую премиию борцов с мусором, которая предполагает только одиночные уборки. По словам организаторов, это довольно необычный и весьма полезный способ скрасить самоизоляцию и повысить гражданскую сознательность населения.
Участником премии может стать любой россиянин. Для этого необходимо выбрать загрязненную локацию, убрать её и в период с 5 по 30 июня выложить фотографии до и после уборки в свои социальные сети с хэштегом #боймусору.
Самых активных участников ждут призы. В премии выделено несколько номинаций, в том числе и номинация для чиновников «Герой государственного труда». Организаторы премии уже разослали приглашения главам нескольких регионов, и кое-кто уже дал согласие, в частности мэр Вологды Сергей Воропанов. Помимо этого в борьбу за премию решили вступить сотрудники одной из крупнейших торговых сетей и российской социальной сети.
«Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что призываю сограждан убираться по одному или максимум с семьей, но ни в коем случае не нужно устраивать массовые субботники. 1000 одиночных субботников куда эффективнее и полезнее, чем один субботник на 1000 людей. В разгар пандемии коронавируса мы должны поберечь себя и всех окружающих, соблюдать меры безопасности. Однако в полной изоляции всё равно невозможно находиться. Многие не знают, чем занять себя в этот момент. Вот я и подсказываю: можно выйти на улицу в масках, в перчатках, присмотреть во дворе место, где никого нет, и убрать его. Если это сфотографировать и выложить с подписью в социальные сети, то можно еще и приз получить. Давайте все вместе наведем порядок в стране», — призвал Дмитрий Иоффе.
Чем чаще участник убирается, чем больше рассказывает о своей инициативе — тем больше у него шансов на победу. С правилами премии можно ознакомиться на странице проекта.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков.