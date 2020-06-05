На берегу Финского залива недалеко от Балтийской Жемчужины петербуржец Дмитрий Иоффе очистил участок пляжа и собрал 30 кг мусора. Таким образом основатель проекта «Чистые игры» 5 июня дал старт Всероссийской премии борцов с мусором.

«Чистые Игры» — это командные соревнования. Но сейчас массовые мероприятия запрещены, а значит, настало время героев-одиночек, — говорит Дмитрий Иоффе. — Мы считаем, что те, кто заботится о природе своими силами, — герои. А те, кто продолжает очищать загрязненные территории в это непростое время, — вдвойне».

Поскольку мусора не становится меньше, а массовые мероприятия под запретом, то вместо традиционных «Чистых Игр» было решено провести Всероссийскую премиию борцов с мусором, которая предполагает только одиночные уборки. По словам организаторов, это довольно необычный и весьма полезный способ скрасить самоизоляцию и повысить гражданскую сознательность населения.



Участником премии может стать любой россиянин. Для этого необходимо выбрать загрязненную локацию, убрать её и в период с 5 по 30 июня выложить фотографии до и после уборки в свои социальные сети с хэштегом #боймусору.



Самых активных участников ждут призы. В премии выделено несколько номинаций, в том числе и номинация для чиновников «Герой государственного труда». Организаторы премии уже разослали приглашения главам нескольких регионов, и кое-кто уже дал согласие, в частности мэр Вологды Сергей Воропанов. Помимо этого в борьбу за премию решили вступить сотрудники одной из крупнейших торговых сетей и российской социальной сети.

