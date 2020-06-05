Составлен график вывозных авиарейсов до 17 июня, четыре из них — в Петербург
В Минкомсвязи России обновили график вывозных авиарейсов до 17 июня. С 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, четыре самолёта сядут в Пулково.
Как сообщает 5 июня ТАСС, сегодня состоятся рейсы в Москву из Ларнаки, Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияда и Бейрута. 6 июня — из Ташкента в Новосибирск и из Бангкока во Владивосток.
На 7 июня запланированы рейсы Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск, Кишинев — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Белград — Москва. На 8 июня Ташкент — Москва. 9 июня состоятся перелёты в Москву из Тель-Авива и Тегерана, также рейсы Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. 10 июня из Еревана россиян доставят в Краснодар и Минеральные Воды, из Каира — в Москву, из Пхукета — во Владивосток.
На 11 июня намечены перелёты Кейптаун — Касабланка (Марокко) — Москва, а также из Денпасара и Бангкока в Казань и Красноярск. На 12 июня — из Парижа в Москву, на 13-е — из Гоа и Бангкока в Ростов-на-Дону, а также из Лондона и Оша в Москву.
В воскресенье, 14 июня, в Пулково прибудут два рейса: Денпасар — Москва — Санкт-Петербург и Хошимин — Москва — Санкт-Петербург, кроме того, в Сочи прилетят самолёты из Денпасара и Хошимина, а в Москву — из Бишкека. На 15 июня запланированы рейсы из Еревана и Антальи в Казань и Махачкалу, из Дубая в Москву. На 16 июня — Дели — Москва, на 17-е — Бишкек — Казань.
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