Составлен график вывозных авиарейсов до 17 июня, четыре из них — в Петербург

В Минкомсвязи России обновили график вывозных авиарейсов до 17 июня. С 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, четыре самолёта сядут в Пулково.

Как сообщает 5 июня ТАСС, сегодня состоятся рейсы в Москву из Ларнаки, Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияда и Бейрута. 6 июня — из Ташкента в Новосибирск и из Бангкока во Владивосток.

На 7 июня запланированы рейсы Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск, Кишинев — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Белград — Москва. На 8 июня Ташкент — Москва. 9 июня состоятся перелёты в Москву из Тель-Авива и Тегерана, также рейсы Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. 10 июня из Еревана россиян доставят в Краснодар и Минеральные Воды, из Каира — в Москву, из Пхукета — во Владивосток.