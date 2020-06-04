FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +23
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 23:50
4
Печать

В «Метрострое» образовался «мини-Смольный». Советником директора стал бывший глава комблага Рублевский

Бывший председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский назначен советником гендиректора «Метростроя». Руководит компанией экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Информацию о назначении Рублевского «Фонтанке» 4 июня подтвердил сам гендиректор ОАО «Метрострой» и экс-председатель КРТИ Сергей Харлашкин. По его словам, круг полномочий нового советника еще определяется; источники «Фонтанки» утверждают, что, вероятнее всего, он будет связан с бюджетным подразделением предприятия.

Напомним, Владимир Рублевский покинул комитет по благоустройству в октябре 2019 года — вскоре после того, как его не включили в новый состав городского правительства. Позднее стало известно, что Рублевский проходит свидетелем по делу о мошенничестве.

Гендиректором «Метростроя» является Сергей Харлашкин. В декабре 2019 года он ушел с поста главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который традиционно делит с комитетом по благоустройству полномочия по ремонту городских дорог: КРТИ отвечает за капитальный и текущий, комблаг – за ямочный.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

piterez
Ну это не предел маразма? Вначале в огород завели одного козла, теперь второго!!! Господи, да когда эта быдлота закончится? Неужели этот беспредел, когда один вор другого вора приглашает к кормушке, будет повторяться снова и снова? Да на Рубле миллионы ворованных рублей висят, он еще от старых грехов не отмазался, а теперь ему нате, поучаствуй в разворовывании чего-то новенького.... где ты ни ухом, ни рылом...
kapitanu
Хар.. вместе со Слюняевым.Все делал что бы развалить метрострой. А теперь это банда ,как бы случайно у кормушки.
Fenomen
Верните Рублевского зимой на уборку улиц от снега без соли!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний