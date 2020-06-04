В «Метрострое» образовался «мини-Смольный». Советником директора стал бывший глава комблага Рублевский

Информацию о назначении Рублевского «Фонтанке» 4 июня подтвердил сам гендиректор ОАО «Метрострой» и экс-председатель КРТИ Сергей Харлашкин. По его словам, круг полномочий нового советника еще определяется; источники «Фонтанки» утверждают, что, вероятнее всего, он будет связан с бюджетным подразделением предприятия.

Напомним, Владимир Рублевский покинул комитет по благоустройству в октябре 2019 года — вскоре после того, как его не включили в новый состав городского правительства. Позднее стало известно, что Рублевский проходит свидетелем по делу о мошенничестве.



Гендиректором «Метростроя» является Сергей Харлашкин. В декабре 2019 года он ушел с поста главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который традиционно делит с комитетом по благоустройству полномочия по ремонту городских дорог: КРТИ отвечает за капитальный и текущий, комблаг – за ямочный.

