Никаких переуступок. Федеральное агентство прокомментировало торги за форт Тотлебен
Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгает договор аренды форта Тотлебен с инвестором. Ранее на Avito появилось объявление о переуступке прав на остров.
Как рассказали «Фонтанке» в агентстве 4 июня, по условиям договора, арендатор – в данном случае ООО «Каскад» - обязан провести работы по сохранению объекта в срок, не превышающий 7 лет со дня подписания акта приема-передачи. Срок подготовки и согласования проектной документации не должен превышать 2 лет. Условиями договора переуступка права аренды не допускается. «В настоящее время, в связи с неисполнением обществом обязательств по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта, предусмотренной договором, Агентством в адрес общества направлено уведомление об отказе от исполнения договора аренды», - рассказали в учреждении.
Напомним, ранее на Avito появилось объявление о переуступке права аренды кронштадтского форта Тотлебен за 13 млн рублей. На данный момент по программе «Памятники за рубль» заброшенный форт арендует ООО «Каскад» Тимура Ходжиева. Причем такое предложение делается не в первый раз. После публикации «Фонтанки» объявление было снято с публикации.