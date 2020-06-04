Никаких переуступок. Федеральное агентство прокомментировало торги за форт Тотлебен

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгает договор аренды форта Тотлебен с инвестором. Ранее на Avito появилось объявление о переуступке прав на остров.



Как рассказали «Фонтанке» в агентстве 4 июня, по условиям договора, арендатор – в данном случае ООО «Каскад» - обязан провести работы по сохранению объекта в срок, не превышающий 7 лет со дня подписания акта приема-передачи. Срок подготовки и согласования проектной документации не должен превышать 2 лет. Условиями договора переуступка права аренды не допускается. «В настоящее время, в связи с неисполнением обществом обязательств по разработке научно-проектной документации для сохранения объекта, предусмотренной договором, Агентством в адрес общества направлено уведомление об отказе от исполнения договора аренды», - рассказали в учреждении.

