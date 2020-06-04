В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 101,2 тысячи, за сутки вирус подтвержден у 1092 умерших, сообщил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
«Сегодня мы перешагнули отметку в 100 тысяч заражений. За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней», - цитирует Аломиа 4 июня РИА Новости.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки выявлены 3912 новых случаев, коронавирус подтвержден у 1092 погибших. Общее число летальных случаев достигло 11 729, врачи изучают анализы 948 умерших, у которых были подозрения на COVID-19.
В настоящий момент коронавирусом больны 16 829 человек, ещё 44 869 пробы изучаются на наличие вируса.
Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в десятку по числу ежедневно выявляемых случаев. Наибольшее число больных зафиксировано в Мехико (3591) и штате Мехико (2015).
Накануне стало известно, что в Индии количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч человек.