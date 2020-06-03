Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия, которые 3 июня приводит РИА Новости.

Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее – о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходит 101 497 человек, выздоровели 100 302 человек (4 776 за сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки).