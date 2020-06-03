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03.06.2020 08:56
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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия, которые 3 июня приводит РИА Новости.

Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее – о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходит 101 497 человек, выздоровели 100 302 человек (4 776 за сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки).

Таким образом, Индия приближается к пятерке стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально.

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