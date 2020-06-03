В Москве умерли еще 64 пациента с коронавирусом. Общее количество жертв превысило 2700 человек

За последние сутки в Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Об этом 3 июня вечером сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице — 2749 человек. Напомним, по данным на утро 3 июня, в России от коронавируса умерли 5215 человек, из них 178 в Петербурге. Власти Северной столицы сообщали, что в статистику по COVID-19 только сейчас начали входить майские смерти. По оценке комитета по делам записи актов гражданского состояния, смертность в мае по сравнению с прошлыми годами выросла примерно на 30%.